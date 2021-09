Die Hamburger Musikerin Schwessi füllt eine Lücke, von der wir erst merken, wie schmerzlich sie klafft, wenn wir ihre wunderbar mitreißenden, gewitzten und luftig-leichten Songs hören. Ihre Texte sind schlau, witzig, emotional und immer wieder überraschend.

Es geht um die politisch nicht korrekte Libido zwischen Morgenjoint und Abendgebet - selbsttherapeutisches Songwriting gegen den Weltschmerz und für alle Menschen ohne Lobby, Spaß an Gesellschaftssatire und Selbstmitleid für alle. Love, Peace, Rock'n'Roll und Nazis raus.

Ihre Message verbreitet Schwessi auch live mit ihrer Band - unverschämt viel Charme trifft auf Mittelfinger und gute Vibes. Das Publikum fühlt sich bei ihren Konzerten wie im chaotischen Wohnzimmer der besten Freundin, die wir alle gern hätten.

Am 19. Oktober präsentiert Schwessi ihr Debütalbum „Achtung Überlebensgefahr“ live in der Kiste und gibt einen exklusiven Einblick in ihr Debütalbum „Achtung Überlebensgefahr“, das am 15. Oktober erscheint.

„Das is so speziell, kaum zu beschreiben, total eigenes Ding. So’n Spezialgesang, und Hammertexte mit ner klaren Kante. Yeah, geil!” (Udo Lindenberg)

“Ihre Texte sind politisch, kritisch, provokant und sehr ehrlich. Ihre wahre Begabung: tief zu spüren, empfindlich zu sein, eine eigene Verletzlichkeit nicht zu verstecken. Schwessis rebellischer Geist bleibt immer wach.” (TV Schwerin)