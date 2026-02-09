Schwester Cordula liebt Heimatromane

Tollwütige Stiere, schießwütige Wilderer, heißblütige Nebenbuhler, missgünstige Schwiegereltern, alpenglühende Landschaften – das ist Heimat im Groschenroman. Und die ist immer bayerisch. Happy End garantiert. Nach Arzt- und Muttiromanen widmen sich Schwester Cordula und ihr Jungförster Dirk am Akkordeon in ihrem dritten Programm der Heimat. Literarisch und musikalisch arbeiten sie sich durch Natur, Liebe, Familienbande und fördern Erstaunliches zutage. Zum Brüllen komisch – wenn es nicht so bitter wäre. Denn es gibt nichts in einem Heimatroman, was nicht von der Wirklichkeit übertroffen würde.

Saskia Kästner, Vollblutschauspielerin mit überbordendem Temperament, und Dirk Rave, virtuoser Akkordeonist mit holsteinischem Understatement, sind ein kongeniales Duo, das in keine Schublade passt. Zusammen loten sie die Grenzen des Darstellbaren aus. Und von Cash bis Mozart ist auch musikalisch alles dabei. Die glänzende Komödiantin und ihr musikalischer Partner sind Gewinner des Kleinkunstpreises Baden Württemberg 2023. „Das Musik-Comedy-Duo ist schonungslos ehrlich und leidenschaftlich komisch. Die beiden haben die Gabe, Kitsch zu Kunst zu spinnen. Das ist genial“, so das Fazit der Jury.