Schwester Teresa Zukic & Singer - Songwriter Johannes M. Roth

Schwester Teresa Zukic liest aus ihren berührenden Weihnachtsgeschichten, teilt persönliche Einblicke und lässt das Publikum teilhaben an Momenten voller Hoffnung, Mut und Menschlichkeit.
Begleitet von Singer & Songwriter sowie evangelischem Pfarrer Johannes Matthias Roth und seinen Liedern, stimmt Schwester Teresa Zukic ihre Zuschauer auf die wohl romantischste Art und Weise auf Weihnachten ein:
Liebe ist alles.
Unter diesem Satz erwarten wir Sie sehr gerne zu facettenreichen und herzerwärmenden Weihnachtsgeschichten.