Schwester Teresa Zukic & Singer - Songwriter Johannes M. Roth

Warm ums Herz

Lokschuppen Heidenheim Kanalstraße 17, 89522 Heidenheim an der Brenz

Schwester Teresa Zukic liest aus ihren berührenden Weihnachtsgeschichten, teilt persönliche Einblicke und lässt das Publikum teilhaben an Momenten voller Hoffnung, Mut und Menschlichkeit.

Begleitet von Singer & Songwriter sowie evangelischem Pfarrer Johannes Matthias Roth und seinen Liedern, stimmt Schwester Teresa Zukic ihre Zuschauer auf die wohl romantischste Art und Weise auf Weihnachten ein:

Liebe ist alles.

Unter diesem Satz erwarten wir Sie sehr gerne zu facettenreichen und herzerwärmenden Weihnachtsgeschichten.

Info

Vorträge & Lesungen
