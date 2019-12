Schwester Teresa Zukic & Stimmen der Berge

Die im deutschsprachigen Raum bekannte und überaus beliebte Schwester Teresa und die Hitparadenstürmer „Stimmen der Berge“ veröffentlichen im November 2019 ihr erstes gemeinsames Album „Lebe, lache, liebe“. Diese CD enthält neue und ermutigende Kirchenlieder, zu denen Sr. Teresa die meisten Texte geschrieben hat. Die vielseitige Ordensfrau hat bisher 15 Bücher geschrieben, die viele Menschen berühren. In den Medien wird die beliebte Nonne als deutsche Antwort auf „Sister Act“ bezeichnet. Schwester Teresa hält jährlich bis zu 200 Vorträge im gesamten deutschsprachigen Raum und begeistert mit ihren tiefgründigen, manchmal auch lustigen Botschaften die Menschen landauf und landab. Sie spricht damit auf ihre ganz persönliche Art und Weise Themen an, die die Menschen bewegen und berühren. Nun haben ihre zu Herzen gehenden Themen auch Einzug in den Bereich der christlichen Musik gehalten. Dabei ist der sympathischen Schwester die Ökumene sehr, sehr wichtig. Für den musikalischen Bereich haben sich Sr. Teresa und als Partner fünf ehemalige „Regensburger Domspatzen“, die als „Stimmen der Berge“ seit über vier Jahren durch ihre Vielseitigkeit das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißen, zusammengetan.

Unter dem Motto „Lebe, lache, liebe und singe“, angelehnt an einen Buchbestseller von Schwester Teresa, haben die vielseitige Ordensfrau und die „Stimmen der Berge“ nicht nur ein gemeinsames Album aufgenommen, sie haben auch eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, in der sie Vorträge von Schwester Teresa mit Musik verbinden. Im ersten Teil wird Sr. Teresa einen ihrer Vorträge mit gemeinsamen musikalischen Einlagen halten. Nach einer Pause werden im zweiten Teil die „Stimmen der Berge“ ein Konzert u. a. auch mit A Cappella Titeln geben. Bei dieser Veranstaltungsreihe handelt es sich um ein absolutes Novum, das es bisher noch nicht gegeben hat. Diese Veranstaltungen finden in auserwählten Kirchen beider Konfessionen und in Veranstaltungshallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Allen Beteiligten ist es dabei ein Herzensbedürfnis, das sie den Besuchern Kraft und Trost spenden und auch eine Hilfestellung für den Alltag unserer Zeit.