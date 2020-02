Mädels, am Sonntag den 29.03 ist es soweit: Wir bringen das Original, Deutschlands populärsten Mädchenflohmarkt von Schwesterherz wieder nach Tübingen in das TOP10 Tübingen und lassen das Trödelherz jedes Tübinger Mädchens höher schlagen. #trödelliebe 💋💋💋

Auf gehts zum Sammeln & Jagen! 👜👗👠💄🧤

Am Sonntag den 29.03.2020 können sich alle Modeverrückten unter euch auf einen tollen Mädelstag freuen, Schnäppchen schlagen, trödeln, Accessoires stöbern, Designerstücke und Raritäten shoppen und jede Menge Handmade Stuff bewundern!

Freut euch auf zahlreiche individuell mit viel Liebe geschmückte Stände!

Du möchtest auf unser Event kommen, shoppen und jede Menge Spaß haben?

ℹ️ Besucher Infos:

🕑 Los geht es um 14 Uhr 🕑

👉 Für alle Besucher & Trödler gilt :

- Eintritt: 3€ - (Unkostendeckung: Miete, Werbung, Reinigung usw.)

Für Männer & Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei!

💅 UND die ersten 100 Mädels erhalten je 1 stylisches Schwesterherz Armband geschenkt

Freut euch auf jede Menge Krimskrams👠👗💄👜

Klamotten – Accessoires - Schmuck

Schnäppchen - Handmade stuff - Bücher

Designerstücke – Raritäten - Kosmetik

und vieles mehr!

///////// INFOS FÜR VERKÄUFERINNEN //////////

Ein Stand ist für zwei Personen ausgelegt und beinhaltet den Eintrittspreis für euch beide.

Die Standplätze gibt es in 2 Größen.

Für jeden das Richtige

HIER GEHT ES ZUM ONLINE VORVERKAUF / ANMELDUNG:

https://www.eventbrite.de/e/schwesterherz-madchenflohmarkt-i-tubingen-tickets-93147148629

Was ihr auf Eurer Ausstellungsfläche macht, bleibt Euch überlassen!

Bringt daher Kleiderständer, kleine Tische, große Tische ( bitte maximal die Größe des gebuchten Standplatzes) etc mit. Bitte beachtet, dass wir KEINE Tische vor Ort haben.

Jeder muss seinen Stand selbst nach eigenen Wünschen ausstatten!

Ihr dürft alles verkaufen, was raus muss, außer Lebensmittel. Um euren Stand so besonders wie möglich zu gestalten, könnt ihr euch mit Deko austoben. Denkt bitte an Wechselgeld, Kleiderständer und Sitzmöglichkeiten.

Aufbau ist immer 1,5 Stunden vor Verkaufsopening also 12.30 Uhr.

Wir freuen uns auf Euch – Kisses 💋 eure Mädels von Schwesterherz