Schwimmbadfest 2026

Der Schwimmbadförderverein veranstaltet im Terassenfreibad Lauda das Schwimmbadfest mit

- Volleyballturnier

- Wasserball

- Wassertier

- Edelsteintauchen

- Tombola

- Air-Brush

- Kaffee & Kuchen

- Bratwurst & Getränke

Eintritt frei!!

Der Schwimmbadförderverein lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum großen Schwimmbadfest am 11. Juli im Terrassenfreibad Lauda ein. Ab 9 Uhr öffnet das Freibad seine Pforten für einen Tag voller Spaß und Unterhaltung bei freiem Eintritt. Die Besucher können die weitläufige Anlage und die zahlreichen Annehmlichkeiten genießen.

Das Schwimmbadfest bietet eine Vielzahl an Aktivitäten für Groß und Klein. elbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, mit einer reichhaltigen Auswahl an Essen und Getränken.