Die enge Zusammenarbeit der Initiative „Schwimmen für alle Kinder (SfaK )“ im Förderverein Lokales Bündnis für Familie Tübingen e. V. und dem Verein Mokka in Rottenburg ermöglicht es, Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem Bedarf, das Schwimmen zu erlernen.

Dieses Angebot, das insbesondere auch sozial benachteiligte Familien und deren Kinder ansprechen soll, wurde durch die Herzenssache gefördert und konnte so auch in Rottenburg ausgeaut werden.

Das Angebot erfolgt in Form von zwei Gruppenangeboten, an denen jeweils bis zu 10 Kinder der Klassenstufen 2–5 teilnehmen können. Diese Schwimmgruppen finden regelmäßig dienstags und donnerstags (nicht in den Schulferien)

direkt im Anschluss an die Nachmittagsbetreuung der Schulen statt. Vorort werden die Kinder von einer erfahrenen

Sport- und Schwimmlehrerin sowie einigen Helfer*innen betreut und angeleitet.

Bitte anmelden: einfach-rottenburg.de