Schwitzhüttenzeremonie im Soleo

Für kundige Saunagänger gibt es ein ganz besonderes Highlight! Sie können sich in der authentischen Schwitzhüttenzeremonie in der eigens gebauten Hütte auf eine spirituelle Reise der Reinigung von Körper, Geist und Seele durch Beifuß-Räucherung, Trommeln, Meditation und Hitze begeben und gemeinsam die Reinigungsriten unserer Ahnen kennenlernen! Am 31.10.19 findet das Ritual zu folgenden Uhrzeiten statt: 17.00, 19.30 & 22.00 Uhr. Die Dauer pro Ritual beträgt ca. 2 Std. und es können max. 15 Pers. pro Ritual teilnehmen.