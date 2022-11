Schwoba Komede - gschwätzt, xonga ond glacht

Das Schwabenland ist mittlerweile ein echter Schmelztiegel großartigen Kabaretts. Grandiose Künstler wie Markus Zipperle, das Bronnweiler Weib Friedel Kehrer oder Wulf Wager haben sich in den letzten Jahren in die Herzen der Fans gschwätzt und xonga.

Jetzt hat sich die Elite der Unterhaltung zusammengeschlossen und präsentiert Ihnen eine mitreißende Show. Bei diesem Spektakel sollten Sie sich auf einiges gefasst machen! Denn so bunt, so vielseitig, so lustig und unterhaltsam wie hier haben Sie das Ländle bestimmt noch nicht erlebt. Comedy trifft auf Volksmusik, trifft auf Kabarett, trifft auf schwäbische Kultur. Das verspricht nicht nur bestes Entertainment, sondern auch einen Abend, den Sie mit Sicherheit so schnell nicht vergessen werden. Mit dabei sind neben den schon genannten Künstlern auch Hillus Herzdropfa, Alois und Elisabeth Gscheidle und natürlich auch die Spundlochmusig. Da ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei. Lassen Sie sich die Schwoba Komede auf keinen Fall entgehen. Denn hier können Sie lacha bis dr ranza spannt!