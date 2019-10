Schwobalei(d)t zum Dritten

Schwobaleit zum Dritten

"Bei uns geht älles" heißt das neue Programm, das dritte, im dritten Jahr vom Heilbronner Mundartkabarett Schwobaleit. Wie zuvor als klassisches Nummernkabarett konzipiert, berichten die wackeren Schwaben über den ganz normalen Alltagswahnsinn. Schwobaleit – das sind ein 73-jähriger Opa, ein 18-jähriger vielbegabter Abiturient und altersmäßig dazwischen überlegen ausgleichend, die geniale Karin. So spielen sie lebensnah alle erdenklichen Alltagsereignisse aus der Sicht der Generation „Wenn chille ned ubedingt was mit Chile zum do habe muss."

Die Premiere ist am Samstag, 16.11.19 um 20:00 Uhr im Waldhaus. Eintritt auf Spendenbasis. Einfach kommen, reinsetzten und sich unterhalten lassen.

Bei der Premiere wird auch der Spülkellerpreis 2019 an das beste Ensemblemitglied verliehen. Nachdem 2018 Karin Schmidt die begehrte Auszeichnung erhalten hat, kann man gespannt sein, wer dieses Jahr der glückliche Gewinner sein wird.