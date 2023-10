Am Samstag, den 11. November 2023 veranstaltet die Initiative "Weitblick - Nachhaltig in Geislingen" wieder einen Warentauschtag in der Rätsche. Angenommen werden die Waren zwischen 12.30 und 13.45 Uhr und zwischen 14.00 und 15.00 Uhr kann aus dem Angebot ausgewählt werden. Für Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke ist gesorgt.