Vortrag und Buchpräsentation: Das Leben - ein vorübergehender Zustand auf dem Weg zum Wohin?

Das Leben – ein vorübergehender Zustand auf dem Weg zum Wohin?

Bilder und Aussagen der Gegenwartsliteratur zum Tod und einem Sein nach dem Tod

Tod und Sterben - ein Tabuthema für viele Menschen. Und doch, die Frage: Was kommt nach meinem Tod? stellt sich insgeheim jede und jeder einmal. Darüber zu reden ist allerdings nicht so leicht. Da fällt es auf, dass in den letzten Jahren einige Bücher zu diesem Thema erschienen sind. Was also denken und schreiben heutige Autorinnen und Autoren zu dieser Frage? Ihre Versuche, sich dieser Frage literarisch zu nähern, faszinieren. Manche sind geradezu aufregend. Niemand kennt die Antwort ja aus eigener Erfahrung. Oder doch? Péter Nádas wagt es immerhin von seinem Nahtoderlebnis zu erzählen. Mithu Sanyal hofft zutiefst auf eine Transformation. Und Jon Fosse erzählt auf geheimnisvoll-poetische Weise von dem gestorbenen norwegischen Fischer Johannes. Helga Schubert und Gabriele von Arnim stellen sich dem Thema mit ihren Erfahrungen der jahrelangen Pflege ihrer schwerkranken und sterbenden Männer.

Der ehemalige Maulbronner Klosterpfarrer und Geislinger Klinikseelsorger Klaus Hoof wird die Bücher vorstellen und kommentieren.