Ausstellung: Bibliotheken der Zukunft - Zukunft der Bibliotheken

Wie sieht eine Bibliothek der Zukunft aus? Was bietet diese an? Gibt es in der Zukunft Bibliotheken? Oder etwas Neues, das an die Jahrtausende bestehende Tradition der Bibliotheken anknüpft? Welche Bibliothek der Zukunft wünschst Du Dir? Was ist der nächste Schritt?

Diese Fragen hat auvikogue gestellt und Mail-Art-Einsendungen aus den verschiedensten Regionen der Welt dazu erhalten. Diese sind in der Bücherei ausgestellt.

Die mailart-Ausstellung ist eingebettet in einer Ausstellung zur Geschichte der Stadtbücherei Geislingen.