SCHWOOF im intus

Wir tanzen durch die 80er und 90er.
Pop – Rock – Synthie – Neue Deutsche Welle ……
Mit DJ COOKIE (Thomas) von www.DJ-stuttgart.com
…. es ist für alle etwas dabei !
Info
Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart
Partys & Clubs
Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart
Wir tanzen durch die 80er und 90er.
Pop – Rock – Synthie – Neue Deutsche Welle ……
Mit DJ COOKIE (Thomas) von www.DJ-stuttgart.com
…. es ist für alle etwas dabei !
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH