Nachdem es die letzten Jahre ruhig um den Schwoof war, wir die Idee an jüngere abgegeben hatten, sind wir endlich wieder am Start! Wir lassen gemeinsam mit Euch unsere Jugend wieder auferstehen, nicht wie sie wirklich war – nein, so wie wir sie in Erinnerung haben.

Du kennst ‚Land of Green‘ noch als den Rauswerfer für die Kids um Mitternacht? Dann solltest Du definitiv vorbeikommen.

Sicher wird nicht alles wie früher sein, die Zeit ist nicht stehen geblieben und dennoch sind wir uns sicher, dass wir gemeinsam das Ei erneut niederreißen werden.

Das wird definitiv keine Ü30 Party, auch wenn wir alle das Alter nicht leugnen können; nein das wird deutlich besser, genialer, größer!

Wir haben keine Mühen gescheut um das alte Team wieder zusammen zu bekommen.

Es ist der Moment für eine neue Zeitrechnung, sei dabei, wenn wir durchstarten! Mit zwei Traditionen brechen wir: Der Einlass wird zukünftig ab 18 Jahren sein und der Schwoof an einem Samstag stattfinden.