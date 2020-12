SciDay Lecture: Malaria

Vortrag über Malaria, die für den Tod von ungefähr der Hälfte aller Menschen, die auf der Erde lebten, verantwortlich ist. Alexander der Große und Friedrich Schiller litten an ihr, wie auch heute noch über 200 Millionen Menschen pro Jahr. Erst im ausgehenden 20. Jahrhundert wurde sie aus Europa verbannt und wird heute als Tropenkrankheit betrachtet. Malaria wird von Stechmücken übertragen und von einem einzelligen Parasiten verursacht. Dieser weist interessante und teils skurrile biologische Facetten auf, die im Vortrag in verständlicher Sprache erklärt werden. So schafft es der Parasit, sich einerseits ganz schnell fortzubewegen und andererseits fest an unsere Blutgefäße zu haften. Im Laufe seiner langen Geschichte hat der Parasit gelernt, unser Immunsystem auf vielfältige Weise auszutricksen, was auch erklärt, warum es immer noch keine Impfung gegen Malaria gibt.

Prof. Dr. Friedrich Frischknecht und Dr. Markus Ganter forschen beide am Institut für Infektionskrankheiten im Bereich Parasitologie an der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg.

Der Vortrag ist für Jugendliche ab 14 Jahren.