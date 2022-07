Am 24. und 25. September 2022 heißt es im Technik Museum Speyer bereits zum 13. Mal „Fiktion trifft Realität“.

Zahlreiche Star Wars, Star Trek, Anime oder Marvel und DC Fans treffen sich in Europas größter Raumfahrtausstellung. Das Science Fiction Treffen ist aus dem Terminkalender des Museums nicht mehr wegzudenken und es werden jährlich mehr Fans, die in passenden Kostümen dabei sind. Egal ob Jung oder Alt, dass Science Fiction Treffen in Speyer ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Mit dabei sind wieder zahlreiche kostümierte Mitglieder der German Garrison sowie verschiedene Aussteller, Fanclubs und Händler. Im FORUM Kino gibt es Vorträge und Showprogramm.

Informationen für Besucher

Das Science Fiction Treffen findet am Samstag, 24. und Sonntag, 25. September 2022 im Technik Museum Speyer statt. Der Eintritt ist im Gesamteintrittspreis des Museums enthalten. Die entsprechenden Eintrittskarten können im Vorfeld im Onlineshop, oder direkt vor Ort an der Kasse erworben werden. Besucher in Science Fiction oder Superhelden Kostümen erhalten an beiden Tagen eine Eintrittsermäßigung. Der Rabatt für kostümierte Besucher kann nur direkt vor Ort an der Tageskasse gewährt werden.