Fantasie wird Wirklichkeit – Science Fiction Treffen Speyer.

Beim Science Fiction Treffen Speyer tauchst du ein in eine Welt voller Sternenkrieger, Superhelden und außerirdischer Begegnungen. Dabei verwandelt sich unser Technik Museum Speyer an diesem Wochenende in ein Paradies für Science-Fiction- und Fantasy-Fans aus allen Galaxien.

Zwischen Flugzeugen, Lokomotiven, edlen Oldtimern und unterhalb des Raumgleiters Buran begegnest du bekannten Charakteren, triffst kreative Cosplayer und wirst selbst Teil einer faszinierenden Gemeinschaft. Überall warten spannende Aktionen, Fotospots und eindrucksvolle Shows – ein Erlebnis für Fans jeden Alters.

Zwischen dem U-Boot U9, historischen Luftfahrtgiganten und der imposanten Raumfahrthalle erlebst du eine Atmosphäre, die du so nur beim Science Fiction Treffen Speyer findest. Kinder treffen ihre Lieblingshelden, Erwachsene erinnern sich an ihre Kindheit und überall spürst du die Begeisterung und Kreativität dieser einzigartigen Community.

Sei dabei beim Science Fiction Treffen Speyer und werde Teil einer Gemeinschaft, die dich in ferne Galaxien entführt.