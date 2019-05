Gemütlich ein kühles Bier trinken und nebenbei einen wissenschaftlichen Vortrag hören? Unmöglich? Keinesfalls, denn der Science Pub holt die Wissenschaft raus aus den Hörsälen und rein in das ungezwungene Ambiente einer Kneipe!

An diesem Abend spricht Dr. Victoria Grinberg vom Institut für Astronomie und Astrophysik Tübingen zum Thema "Röntgenastronomie und schwarze Löcher".

Die Existenz schwarzer Löcher gehört zu den verblüffendsten Folgen von Albert Einsteins Relativitätstheorie. Obwohl schwarzen Löchern, per Difinition, kein Licht entkommen kann, wurde in zahlreichen astronomische Beobachtungen immer wieder eindrucksvoll bewiesen, dass schwarze Löcher nicht nur theoretisch Gebilde sind, sondern tatsächlich in unserem Universum existieren, zuletzt von der Event Horizon Teleskop Kollaboration mit ihrer Abbildung des Schattens des zentralen schwarzen Lochs in der Galexie M87. Am meisten kann man über astrophysikalische schwarze Löcher und ihre Interaktion mit der Umgebung aber durch Beobachtungen im Röntgenbereich lernen.

"In diesem Vortrag werde ich - ganz ohne Formeln! - erklären, wie und warum Astrophysiker schwarze Löcher beobachten, warum weltraumgebundene Röntgenteleskope dafür unverzichtbar sind und inwieweit wir am Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen eine entscheidende Rolle in den internationalen Großprojekten der Röntgenastronomie spielen."