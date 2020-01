Gemütlich ein kühles Bier trinken und nebenbei einen wissenschaftlichen Vortrag hören? Unmöglich? Keinesfalls, denn der Science Pub holt die Wissenschaft raus aus den Hörsälen und rein in das ungezwungene Ambiente einer Kneipe!

Sei dabei und erlebe Wissenschaft nicht in einem konventionellem Vortragssaal, sondern locker, entspannt und gut verständlich bei einem kühlen Bier, einem Gläschen Wein oder Sonstigem!

Junge und jung gebliebene Menschen für Wissenschaft begeistern – das steckt hinter dem Science Pub, mit dem das Deutsche Jungforschernetzwerk – juFORUM e.V. die Kulturszene deiner Stadt bereichert.

In einer lockeren Atmosphäre kannst du Wissenschaftler kennenlernen, die Freude und Spaß an ihrer Forschung haben, und die im Anschluss in einer lockeren Atmosphäre offen sind für Diskussionen.