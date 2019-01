× Erweitern Science Pub

zum Thema „Wissenschaftliches Tauchen – Expeditionen in die aquatische Biodiversität“ mit Prof. Dr. Franz Brümmer, Universität Stuttgart, Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme

In der Kneipe süffig servierte Wissenschaft hat bisher immer für einen vollen Saal in der Rosenau gesorgt und für viel Vergnügen bei den Zuhörern und Fragenstellern ebenso wie bei den Forschern, die – manche nicht ohne Lampenfieber – vor einem ganz ungewohnten Publikum standen. So macht Wissenschaft Spaß und so soll es auch weitergehen.

Tropische Korallenriffe, küstennahe Lebensräume im Mittelmeer, aber auch Binnengewässer zählen zu den artenreichsten Lebensräumen weltweit – eine enorme Vielfalt, die sich nur beim Blick unter die Wasseroberfläche erschließt. Wissenschaftliches Tauchen bedeutet weit mehr, als Tier- und Pflanzenarten erfassen: Dringen Sie mit Prof. Dr. Franz Brümmer vom Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme der Universität Stuttgart vor in eine unglaubliche Fülle von Struktur- und Lebensraumbeziehungen. Lassen Sie sich auf seine Tauchgängen mitnehmen zu den Steilwänden im Bodensee und in Kroatien, zu den Ochsenfröschen in Baggerseen und in die „Schlafzimmer“ von Delfinen.