Science Pub

Vor nicht viel mehr als 100 Jahren sprach man vom Traum vom Fliegen. Heute ist das Flugzeug in der Mitte der Gesellschaft als verfügbares und erschwingliches Transportmittel angekommen.

Wir fliegen aus beruflichen Gründen. Wir fliegen in den Urlaub und besuchen Freunde und Bekannte. Lufttransport gehört wie selbstverständlich zu unserem Lebensalltag. Der Weg vom technisch Erreichbaren hin zum ökonomisch Optimalen hat eine Vielzahl an Innovationen hervorgebracht. Heute steht die Luftfahrt vor einer neuen Herausforderung.

Auf dem Weg vom ökonomisch Optimalen hin zum wirtschaftlich, gesellschaftlich und ökologisch Nachhaltigen öffnet sich eine Vielzahl an Optionen von denen sich nur die Besten langfristig durchsetzen werden. Wir zeigen eine Vielzahl an Ideen und Innovationen und ordnen diese anhand einfach verständlicher Zusammenhänge ein. Wir zeigen, dass man Luftfahrt als eine weltweite Industrie begreifen muss und wie internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit zum Erfolg führen kann.