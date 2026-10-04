Löschen Sie Ihren Wissensdurst entspannt in der Kneipe bei einem Glas Bier oder einem Viertele und lernen Sie nebenbei noch was fürs Leben – beim Science Pub sorgt süffig servierte Wissenschaft für viel Vergnügen und den einen oder anderen Aha-Moment beim Zuhören und Diskutieren mit führenden Forscherinnen und Forschern: Gehaltvolles für Leib und Seele!

Eintagsfliegen gelten als Sinnbild der Vergänglichkeit, zumal ihnen als erwachsenes Insekt oft nur ein einziger Abend bleibt, an dem alles zählt: Partnersuche, Paarung, Eiablage. Wie bizarr es dabei zugeht, zeigt ein Blick auf ihre Genitalien – und in unsere CT-Daten.

Man könnte das akrobatische Paarungsritual das dann beginnt, als „Schwarm-Kamasutra in der Luft“ bezeichnen.