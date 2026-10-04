Science Pub

Rosenau Stuttgart Rotebühlstr. 109 b, 70178 Stuttgart

Löschen Sie Ihren Wissensdurst entspannt in der Kneipe bei einem Glas Bier oder einem Viertele und lernen Sie nebenbei noch was fürs Leben – beim Science Pub sorgt süffig servierte Wissenschaft für viel Vergnügen und den einen oder anderen Aha-Moment beim Zuhören und Diskutieren mit führenden Forscherinnen und Forschern: Gehaltvolles für Leib und Seele!

Eintagsfliegen gelten als Sinnbild der Vergänglichkeit, zumal ihnen als erwachsenes Insekt oft nur ein einziger Abend bleibt, an dem alles zählt: Partnersuche, Paarung, Eiablage. Wie bizarr es dabei zugeht, zeigt ein Blick auf ihre Genitalien – und in unsere CT-Daten.

Man könnte das akrobatische Paarungsritual das dann beginnt, als „Schwarm-Kamasutra in der Luft“ bezeichnen.

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Rosenau Stuttgart
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Freizeit & Erholung

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