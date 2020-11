Science Slam #1

Science Slam, das ist Wissensvermittlung mit Witz und Esprit, live dargeboten im spielerischen Wettbewerb. Forscher*innen verschiedenster Disziplinen stellen auf unterhaltsame Weise Themen vor, die ihnen am Herzen liegen: zum Beispiel Quantenmechanik, erläutert mit Handpuppen; die Reproduktion der Wühlmaus, präsentiert als Rap-Einlage; Bibelforschung, illustriert mit Clips aus „Game of Thrones“. Erlaubt ist alles, was nicht gegen die Brandschutzordnung verstößt. Die Publikums-Jury kürt aus drei zehnminütigen Vorträgen den besten durch Applaus. Es moderiert: Nik Salsflausen, Poetry Slammer aus Esslingen.

