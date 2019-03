Schlaue Köpfe im Kampf um den „Goldenen Kürbis“

Wissenschaft in zehn Minuten mitreißend erklärt! Beim Science Slam bringen junge Wissenschaftler*innen eigene Forschungsprojekte auf die Bühne und buhlen um die Gunst des Publikums. Jegliche Hilfsmittel sind erlaubt, die Kopf und Herz überzeugen: z.B. PowerPoint-Präsentationen, Requisiten oder Live-Experimente.

Am Ende entscheiden die Zuschauer*innen, wer als Sieger*in des Abends den „Goldenen Kürbis“ überreicht bekommt. Denn auch im Frühling führt kein Weg an dem Kürbis der Wissenschaft vorbei! Schon zum zweiten Mal ist das Scala mit seinem besonderen Ambiente Austragungsort des wissenschaftlichen Scharmützels in Ludwigsburg.

Eine Veranstaltung von scienceslam.de in Kooperation mit dem Scala. Unterstützt durch die Ruprecht-Stiftung.