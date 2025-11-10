Science Slam Stuttgart!

Vorentscheid zur Deutschen Science Slam Meisterschaft 2025

Lachen bis die Tränen kommen, Unverständliches endlich verstehen und verblüffendes Neuwissen mit nach Hause nehmen – all das erwartet dich bei einem Science Slam. In lockerer Umgebung überzeugen Nachwuchswissenschaftler:innen dich auf der großen Bühne davon, wie spannend Wissenschaft sein kann. In knackigen zehn Minuten präsentieren sie kreativ, verständlich und unterhaltsam das Neueste aus ihrer Forschung. Am Ende entscheidet das Publikum, wer den besten Vortrag geliefert hat und Scienceslam-Sieger:in des Abends wird. Die beiden Gewinner:innen des Abends ziehen direkt ins Finale der Deutschen Science Slam Meisterschaft 2025 ein!

Komm' jetzt zum Stuttgarter Science Slam!

Wir möchten allen Zuschauer:innen einen unterhaltsamen Abend ermöglichen, deshalb vorab eine kurze, aber wichtige, Info: Beim Science Slam werden wissenschaftliche Inhalte präsentiert. Diese können sensible Themen wie (psychische) Erkrankungen, Drogen, Sexualität, Naturkatastrophen oder Tierversuche enthalten.