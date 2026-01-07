Lachen bis die Tränen kommen, Unverständliches endlich verstehen und verblüffendes Neuwissen mit nach Hause nehmen – all das erwartet die Besucherinnen und Besucher bei einem Science Slam.

Beim Science Slam verwandeln sich ganz normale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in gefeierte Slammerinnen und Slammer. In lockerer Umgebung überzeugen sie das Publikum auf der großen Bühne davon, wie spannend Wissenschaft sein kann und präsentieren in knackigen zehn Minuten kreativ, verständlich und unterhaltsam das Neueste aus ihrer Forschung. Dabei gilt das Motto „100 Prozent eigene Forschung“. Im Wettstreit um die Gunst des Publikums greifen die Slammerinnen und Slammer tief in die Trick- und Rhetorikkiste und machen damit jeden Slam-Abend zu einem einmaligen Erlebnis. Am Ende entscheidet das Publikum, wer den besten Vortrag geliefert hat.