Science Slam

Wissenschaft trifft Unterhaltung

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg

Die Bühne gehört diesmal nicht den Dichter*innen, sondern den klugen Köpfen aus der Wissenschaft: 

eim Science Slam bringen Forschende ihre aktuellen Projekte in wenigen, unterhaltsamen Minuten auf den Punkt – verständlich, überraschend und mit einer ordentlichen Portion Humor. Wer gedacht hat, Wissenschaft sei trocken, wird hier eines Besseren belehrt!

Vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland erhalten jeweils zehn Minuten, um dem Publikum ein selbstgewähltes Thema näherzubringen – spannend, verständlich und kreativ.

