Die Bühne gehört diesmal nicht den Dichter*innen, sondern den klugen Köpfen aus der Wissenschaft:

eim Science Slam bringen Forschende ihre aktuellen Projekte in wenigen, unterhaltsamen Minuten auf den Punkt – verständlich, überraschend und mit einer ordentlichen Portion Humor. Wer gedacht hat, Wissenschaft sei trocken, wird hier eines Besseren belehrt!

Vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland erhalten jeweils zehn Minuten, um dem Publikum ein selbstgewähltes Thema näherzubringen – spannend, verständlich und kreativ.