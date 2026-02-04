Wissenschaft, die rockt: Forschung, live dargeboten im spielerischen Wettbewerb. Das ist Science Slam!

Vier Forscherinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland haben je knackige zehn Minuten Zeit, dem Publikum ein Thema ihrer Wahl nahezubringen – informativ, unterhaltsam, originell. Erlaubt ist alles, was nicht gegen die Brandschutzordnung verstößt und dem Publikum hilft, Unverstandenes endlich zu verstehen und verblüffende Erkenntnisse mit nach Hause zu nehmen.

Am Ende des Abends kürt das Publikum seinen Favoriten oder seine Favoritin per Applaus.

Wissenschafts-Entertainment mit Nik Salsflausen und Andreas Rebholz