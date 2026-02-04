Science Slam

Wettstreit der Forscher*innen

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen

Wissenschaft, die rockt: Forschung, live dargeboten im spielerischen Wettbewerb. Das ist Science Slam!

Vier Forscherinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland haben je knackige zehn Minuten Zeit, dem Publikum ein Thema ihrer Wahl nahezubringen – informativ, unterhaltsam, originell. Erlaubt ist alles, was nicht gegen die Brandschutzordnung verstößt und dem Publikum hilft, Unverstandenes endlich zu verstehen und verblüffende Erkenntnisse mit nach Hause zu nehmen.

Am Ende des Abends kürt das Publikum seinen Favoriten oder seine Favoritin per Applaus.

Wissenschafts-Entertainment mit Nik Salsflausen und Andreas Rebholz

Info

Odeon, altes e-Werk Göppingen
Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen
Theater & Bühne
Google Kalender - Science Slam - 2026-03-06 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Science Slam - 2026-03-06 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Science Slam - 2026-03-06 20:00:00 Outlook iCalendar - Science Slam - 2026-03-06 20:00:00 ical

Tags