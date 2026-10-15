Wissenschaft, die rockt: Für unseren Science Slam verlassen vier Forscher*innen Labore und Hörsäle und bringen ihre aktuellen Projekte auf die ODEON-Bühne – in knackigen zehn Minuten, verständlich, unterhaltsam, originell. Erlaubt ist alles, was nicht gegen die Brandschutzordnung verstößt und dem Publikum dabei hilft, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und verblüffende Erkenntnisse mit nach Hause zu nehmen.

Das Publikum darf staunen, lachen – und am Ende per Applaus entscheiden, wer den besten Auftritt hingelegt hat. Durch den Abend führen Andreas Rebholz und Nik Salsflausen. Slam frei!