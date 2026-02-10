Science trifft Slam „Mensch und Maschine“

Junge Wissenschaftler bringen ihre Forschung auf die Bühne – kurz, pointiert und mit ordentlich Unterhaltungsfaktor.

Beim Science Slam wird Wissenschaft verständlich, überraschend und lebendig: zum Staunen, Lachen und Mitdenken.

Der Abend läuft in zwei Runden ab: In der ersten Runde präsentieren die Slammer ihre Forschung – und DU entscheidest mit, welcher Beitrag überzeugt. In der zweiten Runde geht es in die Fragerunde: Hier wird nachgehakt, weitergedacht und diskutiert.

Durch den Abend führt Emely und sorgt dafür, dass Forschung, Wettbewerb und Unterhaltung zusammenkommen.