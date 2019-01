SCIENCE PUB

An diesem Abend spricht Prof. Dr. Sebastian Slama vom Physikalischen Institut der Universität Tübingen zum Thema "Quantum 2.0 - Revolution in der Quantenwelt ."

Die Gesetze der Quantenphysik widersprechen in magischer Weise unserer Alltagserfahrung: Quantenobjekte können z.B. an mehreren Orten gleichzeitig sein, sie können sich zum Teil reibungsfrei bewegen oder sogar durch Wände „hindurchtunneln“. Die Messung an einem Quantenobjekt kann sogar den Zustand eines zweiten verschränkten Objekts ändern, egal wie weit dieses vom ersten Objekt entfernt ist. Dies klingt für uns seltsam, dennoch bestätigen bisher alle experimentellen Befunde die Gesetze der Quantenmechanik.

Momentan befinden wir uns in einem extrem spannenden technologischen Umbruch, der sogenannten zweiten Quantenrevolution (Quantum 2.0). Schon heute basieren alle technischen Geräte, die Halbleiter enthalten oder Laserlicht nutzen, auf Quanteneffekten. Die gilt für jeden Computer, jedes Handy und jeden CD Spieler. Erst seit kurzem können Forscher Quantensysteme aber so präzise kontrollieren, dass man die grundlegenden quantenmechanischen Prinzipien der Überlagerungund Verschränkungfür die Quantentechnologien des 21. Jahrhunderts nutzbar machen kann, z.B. für Quantenkryptographie, Quantensensoren und Quantencomputer.

In diesem Vortrag gebe ich einen Einblick in die seltsamen Eigenschaften der Quanten und mögliche Anwendungen in der Quantentechnologie. Außerdem zeige ich Ihnen, wie die Forscher am CQ, dem „Center for Quantum Science“ der Universität Tübingen, präzise kontrollierbare Quantensysteme herstellen, nämlich indem sie Atome mit Hilfe von Laserlicht auf extrem kalte Temperaturen abkühlen und isoliert von der Raumluft in einem Ultrahochvakuum schweben lassen.