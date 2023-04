Sie scheren sich nicht sonderlich um Schubladen, Kategorien und Genregrenzen: SCOPES ist eine international besetzte Band, die zwar im Großraum Jazz lebt, die aber ständig neue Terrains erkundet und erschließt. Wir erleben wechselweise lyrisch-harmonische Pianopassagen, flächige Synth-Sounds oder mal rau treibende, dann wieder sehnsuchtsvolle Themen, Melodielinien und Improvisationen. Das Ganze auf der Basis einer verlässlichen, aber gleichzeitig hochlebendigen Rhythmusgruppe.

Die Musiker von SCOPES kennen sich aus New York, leben zum Teil in Berlin und bilden zusammen ein wunderbar eingespieltes deutsch-österreichisch-französisch-amerikanisches Quartett. Sie haben einen kompakten Bandsound, in dem dichtes Zusammenspiel und Gemeinsamkeit mindestens so wichtig ist wie die solistische Brillanz der einzelnen Musiker. „Mit SCOPES haben wir einen ganz eigenen Ansatz, wir sind ein echtes Kollektiv“, sagt Pianist Tony Tixier.

Beim Konzert in Tübingen kann zwar der amerikanische Saxofonist Matt Chalk nicht dabei sein. Dafür steht der Gitarrist Igor Osypov aus der Ukraine mit auf der Bühne. Mit seinem knackigen Gitarrensound erweitert er das SCOPES-Klangspektrum mit Indie-Rock- und Fusion-Farben.

Igor Osypov (git)

Tony Tixier (p)

Tom Berkmann (b)

Mathias Ruppnig (dr)