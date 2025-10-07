Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox (PMJ) kommen 2025 mit ihrer spektakulären Magic & Moonlight Tour für insgesamt elf Konzerte nach Deutschland. Nach bereits angekündigten Sommerterminen in Hannover, Karlsruhe und Bad Vilbel wird das Retro-Musik-Kollektiv im Oktober für Zusatzshows in Mainz, Köln, Dresden, München, Stuttgart, Nürnberg, Berlin und Hamburg zurückkehren.

PMJ haben sich mit ihrer einzigartigen Mischung aus modernen Hits im Stil vergangener Jahrzehnte weltweit einen Namen gemacht. Mit millionenfach geklickten YouTube-Videos, ausverkauften Shows und einem begeisterten Publikum, das sich stilecht im Vintage-Look kleidet, verwandeln sie jede Bühne in eine musikalische Zeitreise. „Wenn wir in zehn Jahren Welttournee etwas gelernt haben, dann, dass großartige Musik die Fähigkeit hat, Zeit und Raum auf eine Weise zu transzendieren, die man am besten als ‚Magie‘ beschreibt“, erklärt Gründer Scott Bradlee. „Unsere Magic & Moonlight Tour soll genau dieses Gefühl einfangen und das Publikum mit atemberaubenden Live-Auftritten in eine andere Welt versetzen.“

Von 1920s-Jazz über Swing bis hin zu Doo-Wop und Motown – PMJ katapultieren moderne Chart- Hits mit unglaublichem musikalischem Können in die goldene Ära des vergangenen Jahrhunderts. Jede Show gleicht einem Spektakel aus virtuosen Instrumentalist:innen, mitreißenden Sänger:innen und talentierten Tänzer:innen, das The Great Gatsby mit Sinatra at the Sands und Zurück in die Zukunft verbindet.

Seit ihrer Gründung hat die Band über 1.000 Konzerte weltweit gespielt und mehr als zwei Milliarden YouTube-Views gesammelt. Ihre Tourneen wurden mit großem Kritikerlob gefeiert und haben sich als ein Highlight für Musikfans jeden Alters etablier Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox hat sich in den letzten zehn Jahren von einem YouTube- Phänomen zu einer der erfolgreichsten Live-Acts der Welt entwickelt. Die Band bringt aktuelle Pop- Hits in nostalgischen Arrangements auf die Bühne und begeistert mit einem stets wechselnden Line-Up herausragender Musiker:innen und Performer:innen. Eine PMJ-Show ist mehr als ein Konzert – es ist eine Zeitreise, ein Spektakel und ein unvergessliches Erlebnis.