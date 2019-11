Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

Nach dem großen Erfolg der Termine im März gibt das berühmte, zeitgenössische Musikkollektiv Postmodern Jukebox weitere Shows im Rahmen der "Welcome to the Twenties 2.0 World Tour" bekannt.

Die Tour soll die Welt auf die bevorstehenden Zwanziger Jahre vorbereiten - ein Jahrzehnt, von dem sich Scott Bradlee, Schöpfer der Postmodern Jukebox, eine Rückkehr zu Stil und Handwerkskunst wu¨nscht, die die Musik vergangener Generationen geprägt hat. "Die letzten zwanziger Jahre gaben uns den Jazz, Amerikas ehrlichste Kunstform. Wer weiß, was in den 2020er Jahren möglich ist?", sagt Bradlee. "Bei der Erstellung einer Tour-Version des Postmodern-Jukebox-Konzepts arbeiten wir daran, das richtige Talent mit dem richtigen Material zu kombinieren und eine einzigartige und eindrucksvolle Erfahrung für das Publikum zu schaffen. Machen Sie sich bereit für die sensationellste Party der 20er Jahre auf dieser Seite von The Great Gatsby."