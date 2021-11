Scrooge - Es ist nie zu spät

Tauchen Sie ein in eine märchenhafte Welt, in der mit Masken, Tanz und Akrobatik ausdrucksstark diese berührende Geschichte von Dickens neu erzählt wird.

Aufgrund der begeisterten Reaktion des Publikums im vorherigen Jahr, erzählen wir Ihnen noch einmal, wie Scrooge seine Seele verkauft, um Karriere zu machen und reich zu werden.

Seine Goldmünzen sind sein Ein und Alles. Schlecht gelaunt verbringt er einsame Abende in Gesellschaft seines Geld- schrankes. Die Sonntage und Feiertage steigern seine schlechte Laune noch, da sie doch reine Zeitverschwendung und schlecht fürs Geschäft sind. Und dann kommt ja auch noch der verhasste Heiligabend! Doch just an diesem Tag wird Scrooge vom Geist seines verstorbenen Geschäftspartners Marley heimgesucht …

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk, auch für Menschen ab 8 Jahren.