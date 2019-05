Willkommen zum Scrum Day 2019. Sie erwartet Innovation und Inspiration, herausragende Keynote Speaker und wie immer die Möglichkeit jede Menge interessanter Leute kennenzulernen.

So wollen wir es auch in 2019 halten. Darum laden wir Sie recht herzlich zum Scrum-Day am 04. und 05. Juni 2019 nach Stuttgart ein und freuen uns auf eine rege Beteiligung.

Das Thema des Scrum-Day 2019:

Jeff Sutherland hat einmal die Aussage getätigt:

„Scrum ist ein Hilfsmittel die Welt zu verändern“

Wir möchten diesen Satz aufgreifen und zum Motto des Scrum-Day 2019 machen.