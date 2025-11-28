Nachdem SDP 2024 ihr 25-jähriges Bestehen mit einem fast restlos ausverkauften einmaligen Open Air Sommer in den bis dato größten Locations der Bandgeschichte feiern, folgt für Vincent und Dag 2025 direkt der nächste Meilenstein: Mit ihrer „Die wollen nur spielen“ Tour kommen sie in die größten Arenen Deutschlands! Zehn Studioalben, zwischenzeitlich mehrfach vergoldete und sogar mit Platin ausgezeichnete Singles, mehrere hundert Millionen Views auf YouTube, unzählige Headliner-Slots auf allen großen Festivals und eine Jubiläums-Tour mit mehr als 260.000 Besuchenden: SDP gehören mittlerweile ohne Frage zu den erfolgreichsten Bands des Landes. „Die Bekannteste Unbekannte Band der Welt“: Eine einzigartige Independent-Karriere der beiden Berliner Freunde, die spätestens durch die Teilnahme an Sing meinen Song und der Auszeichnung mit der 1LIVE Krone als bester Live-Act gar nicht mehr so unbekannt sind. Am 25. Oktober 2024 erscheint das „Best Of 25 Jahre SDP“ Album, das neben den größten Hits viele brandneue und bisher unveröffentlichte Songs beinhaltet.