Se bastasse una sola canzone...

Italien ist das Land der Musik! Ob Oper, ob Pop – die Deutschen lieben italienische Musik. In den Fünfzigern und Sechzigern tanzten sie zu Caterina Valente, Rocco Granata und Rita Pavone, in den Siebzigern und Achtzigern feierten sie mit Adriano Celentano und Al Bano & Romina Power, und in den Neunzigern rockten sie mit Gianna Nannini, Zucchero und Eros Ramazzotti.

Die deutsche Liebe zum italienischen Lied, der canzone italiana, hat also eine lange Geschichte. Elettra de Salvo und Eva Spagna laden Sie ein zu einem musikalischen und vergnüglichen Streifzug durch die Jahrzehnte, mit Anekdoten und Geschichten rund um die canzone italiana, mit zahlreichen bekannten Liedern und manchem vielleicht (zu Unrecht) vergessenen musikalischen Schätzchen. Zum Wiederentdecken, Neuentdecken, Schwelgen, Mitsingen oder -summen. Lascami cantare, sono un italiano!

Elettra De Salvo – Gesang

Eva Spagna – Gesang

Holger Schliestedt – Gitarre

Eine Veranstaltung des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Laboratorium e.V. und den Freunden des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart e.V.

Mitglieder der Freunde des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart e.V. und der Dante-Gesellschaft Stuttgart erhalten eine Ermäßigung von 4 €