Sehnsuchtsmelodien

Am Sonntag, 1. Dezember kommt Claudia Hirschfeld, die weltweit wohl bekannteste Künstlerin an der Wersi-Orgel zu einem weiteren Konzert nach Nürtingen und bringt dabei diesmal mit Walter Scholz den erfolgreichsten deutschen Trompeter mit in die Kreuzkirche. Seit mehr als 50 Jahren begeistert der Mann mit dem Kinnbart und der goldenen Trompete die Liebhaber der volkstümlichen und klassischen Musik gleichermaßen. Weltweit hat Walter Scholz, den schon Herbert von Karajan als JahrhundertTrompeter bezeichnet hat, über 15 Millionen Tonträger verkauft - mehr als jeder andere deutsche Trompeter. Seine „Sehnsuchtsmelodie“ wurde mehrfach vergoldet und sogar dreimal mit Platin veredelt. Natürlich wird sein eigener Welthit beim Konzert in Nürtingen genauso wenig fehlen wie die Trompetenhits „Il Silenzio“ und „Wunderland bei Nacht“ sowie immergrüne Melodien von Glenn Miller, Bert Kaempfert oder James Last.

Als „Orchester“ wird Walter Scholz keine Geringere als die in Nürtingen schon bestens bekannte und beliebte Tastenvirtuosin Claudia Hirschfeld begleiten. Sie wird aber natürlich auch wieder solistisch zeigen, was in ihr und ihrem Instrument steckt. Seit über 30 Jahren ist die sympathische Künstlerin mit ihrer Wersi-Orgel unterwegs und zählt zu den absoluten Superstars an ihrem Instrument. In ganz Europa, aber auch in Nord- und Südamerika sowie Arabien und China hat sie schon erfolgreich in die Tasten gegriffen, aber auch bei vielen TVAuftritten für Furore gesorgt. Neben ihrer Tätigkeit als Solistin hat sich Claudia Hirschfeld auch als „Orchester“ für namhafte Sänger, Chöre und Instrumentalsolisten einen Namen gemacht und arbeitet dabei unter anderem mit Weltstars wie René Kollo, Eva Lind, den German Tenors oder eben der Trompetenlegende Walter Scholz zusammen.