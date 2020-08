Bass - Gitarre - Flügelhorn

Das SE Trio steht mit beiden Füßen auf dem Boden des modernen Jazz, es weiß jedoch um seine Herkunft aus der Tradition und lehnt sich mit seinem Klangideal an den Sound des legendären Chet Baker Trios an. Die kammermusikalischen Klänge von Trompete, Gitarre und Bass bieten den perfekten Programmpunkt für einen lockeren Abend in angenehmer Atmosphäre. Die Eigenkompositionen orientieren sich teilweise an traditionellen Akkordfolgen aus dem Jazz-Idiom, wie beispielsweise dem Blues oder den „Rhythm Changes“, die ihren Ursprung im Stück „I Got Rhythm“ von George Gershwin haben. Einem entspannten, positiven Ausklang einer anstrengenden Arbeitswoche bei einem Glas Wein und filigranem Jazz steht hier nichts mehr im Wege. Genießen Sie also die Kunst der Improvisation, durchdrungen von Swing, starken Melodien und Passion für Klang.