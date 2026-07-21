Synth & Wave Pop Night Stuttgart 2026:

SEA OF SIN + special guest vague phonique

SEA OF SIN

sind eine New Wave Pop Band aus Deutschland. Das Debut-Album „Watch Out!“ erschien 1995, die folgende EP „Illuminate“ wurde 1997 veröffentlicht, produziert von Heiko Maile von CAMOUFLAGE. Nach längerer Pause brachten sie 2019 das Comeback-Album „Unbroken“ heraus, welches Platz 2 in den Deutschen Alternative Charts (DAC) erreichte. Ein weiteres Highlight im Jahr 2021: ein Remix-Beitrag für ANNE CLARKs Song „Sometimes“, der auf dem Album „Synaesthesia“ erschienen ist. Seit 2023 sind SEA OF SIN auch wieder verstärkt live unterwegs und haben dabei mit Bands wie CAMOUFLAGE, COVENANT, DIARY OF DREAMS und DIORAMA die Bühnen geteilt. Im März 2026 hat die Band das neue Album „The Shape of a Lonely Soul veröffentlicht“. Stilistisch bewegen sich die Songs abseits starrer Genre Grenzen – das Label Synthpop wird dem Sound des Duos schon länger nicht mehr gerecht. Einflüsse aus New Wave, Rock und Post Punk und Gitarren sind aus dem Soundbild längst nicht mehr weg zu denken und ergänzen den bewährten Snythie Sound der Band den man seit den 90er Jahren kennt.

vague phonique

kombiniert seit 2023 Elemente aus Darkwave, Postpunk und Synthpop und hält sich hierbei an keine Regeln oder spezifischen Genres. Im Fokus stehen elektronische Beats und Sequenzer in Kombination mit düsteren Synths sowie shoegazigen Gitarren. vague phonique wurde Ende 2023 von Valerio Kuhl (Synthesizer), Mathias Völkel (Gitarre) und Katharina Holz (Gesang) gegründet. Bereits 2024 stand die Band erstmals live auf der Bühne – mit Konzerten und Festivalauftritten sowie den ersten Singles „Prionen“ und „The Commander“. 2025 brachte Veränderungen: Kat verließ die Band aus persönlichen Gründen, und mit Nina Gijon am Mikrofon bekam vague phonique eine neue Stimme. Im selben Jahr erschienen die Singles „Chemicals“ und „One Step“, und Jan Kohlmetz verstärkt die Band als Live-Gitarrist. Anfang 2026 erschien die aktuelle Single „Stadt unter Wasser“. vague phonique ist beim renommierten Label Danse Macabre Records von Bruno Kramm unter Vertrag.