SEA OF SIN | Support: VAGUE PHONIQUE

HEIMSPIEL 2025

Nachdem SEA OF SIN seit Ende 2022 erfolgreich zurück auf Deutschen Bühnen sind und inzwischen mehr als 20 Konzerte gespielt haben wird es jetzt endlich Zeit für ein Konzert in Stuttgart! Am 11.01.2025 spielen Frank und Klaus eine Fulltime Show im Club Zentral in Stuttgart City.

SEA OF SIN

SEA OF SIN sind eine New Wave Pop Band aus Deutschland die in den 1990er Jahren gegründet wurde und für Aufsehen in der internationalen Synthpop Szene gesorgt hat mit ihrem Debut Album “Watch Out!” sowie der “Illuminate EP” die von Heiko Maile produziert wurde, Mitglied der Deutschen Synthpop Pioniere CAMOUFLAGE. Nach einer längeren Pause haben sich Frank Zwicker und Klaus Schill 2019 mit dem Album „UNBROKEN“ eindrucksvoll in der Szene zurückgemeldet. Die Songs auf „UNBROKEN“ besitzen all die SEA OF SIN Zutaten die auch in der Vergangenheit die Songs des Duos ausgezeichnet haben: melancholische und atmosphärische Indiepop Songs mit catchy Hooklines die durch Synthesizer Klänge und Gitarren getragen werden – die besten Zutaten des Synthpop und New Wave der 80s und 90s gepaart mit Einflüssen von Bands wie Editors oder New Order. Das Album erreichte Rang 2 der Deutschen Alternative Charts (DAC). In der Folge wurden dann zwei Remix-Compilations veröffentlicht mit Werken zahlreicher internationaler Szene Acts wie MESH und THE NEW DIVISION, NITE und MAN WITHOUT COUNTRY („THE REMIXES I +II“) – The Remixes II schaffte es dann bis auf Position Nr.1 in den DAC. Ein weiteres Highlight in 2021: SEA OF SIN produzierten einen Remix für ANNE CLARK’s Song „SOMETIMES“ welcher auf dem Album “SYNAESTHESIA – CLASSICS REWORKED” veröffentlicht wurde, neben Remixes von berühmten Produzenten wie SOLOMUN, BLANK & JONES und MARC ROMBOY. 2022 waren Frank und Klaus dann im Studio und haben fünf neue Songs und Singles aufgenommen die im Laufe das Jahres veröffentlicht wurden. Die Auftakt Single „SYNCHRONIZE“ schaffte es ebenfalls bis auf Position Nr.1 in den Deutschen Alternative Charts. Als follow up zur Single wurden Remixes von „Synchronize“ von THE KVB und ZOOT WOMAN veröffentlicht. Bis Anfang 2023 folgten dann weitere Singles und Remixes (u.a. THE NEW DIVISION und ZYNIC) – der gesamte kreative Output wurde dann im April 2023 als Album „Tired of Chasing Ghosts“ Digital sowie auf CD (Digipac) veröffentlicht.

VAGUE PHONIQUE

Vague phonique – das sind Katharina Holz (Gesang), Valerio Kuhl (Synths, Gesang) und Mathias Völkel (Gitarre) aus Stuttgart. In ihrer Musik verweben sie tanzbare Beats und düstere eindringliche Melodien mit emotionalen Vocals, die eine melancholische Stimmung erzeugen. Seit der Gründung Ende 2023 hat das Trio mit „The last man“ und „Prionen“ zwei großartige Singles über Danse Macabre Records veröffentlicht, die sofort in den Bann ziehen!