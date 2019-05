SUB ZERO Presents SEA You Festival Pre-Party at Lehmann Club Stuttgart

Line Up:

Luca Agnelli( Drumcode/Etruria)

Spartaque (Terminal M Records/Tronic)

Drumcomplex (Terminal M Records/ OFF Recordings/Drumcompleced)

DJ GEORGE PERRY (Phobiq / Sleaze Records / MOVE)

Nicola Septem (Sea You Festival/IAMT Barcelona/ Sub Zero Reutlingen

Diese 3er-Konstellation lädt zum Träumen ein. Die Vorstadt-Crew von SUB ZERO tut sich mit dem SEA YOU FESTIVAL zusammen um den LEHMANN CLUB zu stürmen. Am 01 Juni ist es soweit, das SEA YOU FESTIVAL steht vor der Tür und aus diesem Grund wird die official Pre-Party in Stuttgart steigen und das natürlich in gewohnter SUB ZERO Manier. Um diesen Tag gebührend zu feiern kann sich das Line-Up auch wieder sehen lassen.

LUCA AGNELLI ist ein wohlbekannter Name der Szene, was nicht nur durch seinen brachialen Sound sondern auch durch den Fakt unterstützt wird, dass er unter DRUMCODE, dem Label von Adam Beyer, die Dancefloors weltweit füllt.So wie LUCA AGNELLI ist auch SPARTAQUE ein gern gesehener Gast bei SUB ZERO. Letztes Mal hat er Reutlingen zerrissen und diesmal wird er Stuttgart zum Kochen bringen.Der Dritte im Gespann ist DRUMCOMPLEX, der mit seinem einzigartigen technoiden Sound jedem Technoliebhaber aus der Seele spricht.Der Frankfurter DJ GEORGE PERRY wird an diesem Abend ebenso in Stuttgart aufschlagen und euch davon überzeugen warum er „Der Virtuose an den Decks“ genannt wird.Abgerundet wird das alles durch NICOLA SEPTEM, der seine Homebase SUB ZERO diesmal in Stuttgart vertritt und den Großstadt-Jungs zeigt aus welchem Holz Reutlingen geschnitzt ist.

Kommt also vorbei und lasst uns gemeinsam ganz Techno-Stuttgart erschüttern!