SEAN „Flying Broken Form“

Die Stimme ist Soul, der Gesang ist Gospel, das Piano groovt und swingt.

Wenn Sean Haefeli mit seinem Trio auftritt, dann mischen sich, HipHop, Funk und Jazz. Seine Kompositionen sind ‚Spoken Poetry‘ und Musik, eine Performance, die unter die Haut geht. Der Sänger aus Indianapolis geht nach Chicago, ist dort über Jahre in der dortigen Jazz- und Spoken–Word Szene zuhause, entwickelt dort seine Kunst, produziert und veröffentlicht dort drei Alben. Irgendwann bekommt er Lust auf Berlin, wo er im Moment seine Zelte aufgeschlagen hat.