Sean Chambers & Band

Der in Florida geborene Sean Chambers begann seine Blueskarriere 1998 als Gitarrist in der Band des legendären Hubert Sumlin. Bis 2003 leitete er dessen Band und wurde vom britischen Guitarist Magazine als einer der Top 50 Bluesgitarristen des vergangenen Jahrhunderts geführt.Er hat mit zahlreichen Ikonen des Blues die Bühne geteilt wie z.B. B.B. King, Buddy Guy, Bo Diddley, James Cotton oder Robert Cray.Seine Spielweise erinnert an Stevie Ray Vaughn und Johnny Winter. Längst ist Sean Chambers mit eigener Band unterwegs. Ende Oktober 2018 veröffentlichte unter dem Titel „Welcome To My Blues“ sein bereits 7. Album.

Line-up: Sean Chambers (Guitar/Vocals) Todd Cook (Bass/Vocals)Rick Curran (Organ/Keyboards) Scott Phillips (Drums)