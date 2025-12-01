Sean Taylor – Blues, Americana, Jazz und Folk

Im Herzen von Sean Taylor’s Musik schwingt eine Sehnsucht, die Welt in einen Song zu verwandeln.

Seine Songs handeln von Liebe, Leidenschaft, gebrochenen Herzen und Gesellschaftskritik. Sean ist ein Troubadour, der international auf Tournee unterwegs ist. Er wurde 2023 und 2024 als bester „UK acoustic blues“ Künstler des Jahres nominiert. Seine Stilrichtung kann man als Roots mit Einflüssen von Blues, Americana, Jazz, Spoken Word und Folk beschreiben. Neben seinen überaus produktiven Songwriter-Fähigkeiten ist Sean auch Multiinstrumentalist, Sänger, Gitarrist, Pianist und Mundharmonika-Spieler. Er war schon im Vorprogramm von Robert Cray, John Fogerty, John Mayall, Neville Brothers, Tony Joe White, Band Of Horses, Richard Thompson, Eric Bibb und vielen weiteren Legenden.