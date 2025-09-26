Sean Webster Band

Seit über 20 Jahren ist der Brite Sean Webster im musikalischen Spannungsfeld von Blues und Rock zuhause. Seine Stimme ist unverkennbar, er singt mit kehlig-rauem Timbre, vor allem aber mit unglaublicher Leidenschaft. Und so beseelt, wie ein großer Sänger eben singen sollte. Bemerkenswert auch sein Songwriting und das Gespür für die richtige Songauswahl. Vor allem aber begeistert Webster mit seinem exzellenten Gitarrenspiel.

Seit der Veröffentlichung seines Debütalbums 2004 bis hin zu seinem aktuellen Live-Album „Thee Nights Live“ hat sich Sean Webster in unzähligen Konzerten in Europa und den USA einen soliden Ruf als einer der besten Live-Performer und Sänger der modernen Blues-Rock-Szene erarbeitet.

Sean Webster — Gesang, Gitarre

Paul Jobson — Keyboards

Floris Poesse — Bass

Rob van de Linde — Schlagzeug