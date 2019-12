Season Opening - Booka Shade

Ein Wochenende ohne Kowalski ist wie Stuttgart ohne Kletti, Berlin ohne Kotti, ein Club ohne Anlage und das Kowalski ohne Ändern leben: Herzlich willkommen im Jahr 2020, hallo Kowalski, wir legen gleich wieder los, hohes Level wie gewohnt und unser erstes Booking 2020 tritt die Beweisführung an: Booking Shade in da House. Sorry, Booka Shade natürlich, nicht zu verwechseln mit dem Buch- und Film-Kassenschlager 50 Booka Shades of Grey.

Kassenschlager gilt aber auch für das Duo Booka Shade. Und sowieso: Über ihre 20jährige Karriere könnte man Bücher schreiben. Denn Walter Merziger and Arno Kammermeier sind in der Szene globale Popstars. Spielen eigentlich fast nur Konzerte/Festivals und kaum Clubgigs. In Stuttgart war bislang erst einmal: bei unserem sechsjährigen Jubiläum im Sommer 2018.

Ihre frühen Welthits wie „Body Language“, „White Room“, „Night Falls“ oder „Mandarine Girl“ hallen immer noch nach bis in die Jetztzeit. Unerreichte, epische Hymnen. Höchster Produktionsstandard. Das gilt freilich bis heute, denn Arno und Walter sind gelernte Musiker. Achtes Album announced für 2020. Vielleicht haben die Get Physical-Mitgründer schon frische Tracks dabei? Material für eine uferlose Club-Live-Show gibt es genügend, flankiert von den Residents Marius Lehnert und Saschko, die natürlich auch 2020 immer noch im Kowalski wohnen. Und jetzt alle: Düdü düdüm, düdüdüdü düdü düdüm…

Einlass ab 21 Jahren

Season Opening 2020

Booka Shade – live (Blaufield Music / Berlin)

Marius Lehnert

Saschko