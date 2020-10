Seasons in Jazz - die vier Jahreszeiten

Jazz Standards sind eine Fundgrube für Romantiker. Liebe, Liebe, Liebe mal schön, mal traurig. Aber auch die Erwähnung der 4 Jahreszeiten hat Tradition. Der Frühling als Quelle der Freude? Weit gefehlt! Der Winter und Weihnachten eine unzertrennliche Einheit? Nicht immer. Sommer, Sonne, Sonnenschein? Ja und nein. Ein abwechslungsreicher Abend wird sich aus diesem Schwerpunkt ergeben, denn es gibt es so viele wunderschöne Songs, die die vier Jahreszeiten als Inhalt oder Bezug haben und sehr selten gespielt werden.

Fola Dada, die Stuttgarter Jazz Sängerin wird wie immer kleine Anekdoten zu den Liedern oder den Komponisten (zum Beispiel John Coltrane, Clifford Brown, Irving Berlin u.v.m.) erzählen und mit ihrer Stimme die Geschichten lebendig machen. Die "Stuttgart Connection" mit Martin Trostel am Piano, Felix Schrack am Schlagzeug und Sebastian Schuster am Bass liefern gewoht virtuos, leicht und gekonnt das musikalische Gerüst.

Besetzung:

Fola Dada (voc)

Martin Trostel (piano)

Felix Schrack (drums)

Sebastian Schuster (bass)